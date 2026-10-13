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«Затаскать по судам козлов!» Губерниев — об отказе в визах российским гимнасткам

«Затаскать по судам козлов!» Губерниев — об отказе в визах российским гимнасткам
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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался об отказе властей Нидерландов предоставить визы ведущим российским гимнасткам для участия в чемпионате мира — 2026 в Роттердаме.

«Идиоты из Нидерландов сделали хуже спорту, миру! На лидеров мировой гимнастики не сможет посмотреть вся планета! Затаскать по судам козлов ссаных!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Ранее стало известно, что Ангелина Мельникова, Виктория Листунова и Анна Калмыкова получили отказ и пропустят соревнования. Официальной причиной отказа в визах была указана угроза международным отношениям.

Чемпионат мира в Роттердаме, Нидерланды, пройдёт с 17 по 25 октября.

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