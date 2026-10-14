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Садулаев завоевал право выступить на ЧМ-2026, победив действующего чемпиона России

Садулаев завоевал право выступить на ЧМ-2026, победив действующего чемпиона России
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Двукратный олимпийский чемпион (2016, 2020), шестикратный чемпион мира, пятикратный чемпион Европы российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев завоевал право выступить на чемпионате мира – 2026 в весовой категории до 97 кг.

Сегодня, 14 октября, Садулаев победил действующего чемпиона России Магомеда Курбанова со счётом 5:3 в отдельной схватке во Владикавказе. Абдулрашиду пришлось бороться за путёвку, так как он пропустил чемпионат России – 2026 по состоянию здоровья.

Чемпионат мира 2026 года по борьбе пройдёт в Астане, Казахстан, с 24 октября по 1 ноября.

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