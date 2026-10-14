Адаптивный спорт на РСД-2026: представители 11 стран, главная премия и соревнования

Развитие различных направлений адаптивного спорта станет одной из ключевых тем XIV Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава», который пройдёт в Красноярске 21–23 октября. Форум проводится в соответствии с Указом Президента Российской Федерации.

«Развитие адаптивного спорта – один из ключевых приоритетов. Его важность подчёркивает наш Президент Владимир Владимирович Путин. Правительство создаёт соответствующую инфраструктуру, содействует повышению квалификации специалистов. Всего в этом году запланировано более 1,1 тыс. спортивных мероприятий по адаптивным дисциплинам. Среди них соревнования для участников СВО: «Кубок Мужества», «Герои нашего времени» и другие. Такие меры помогают нашим героям быстрее восстанавливаться и вести активную жизнь. На форуме «Россия – спортивная держава» будут представлены лучшие решения по развитию адаптивного спорта, состоятся деловые сессии с участием самих спортсменов. Уверен, успешные практики будут масштабированы в разных регионах страны», — заявил председатель Оргкомитета, заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко.

В работе Форума примут участие представители Сурдлимпийского спорта из 11 стран, которые обсудят глобальное развитие сурдлимпийского движения на сессии «Спорт глухих: национальные модели развития и практические решения». Также в деловую программу вошла сессия «Как спорт помогает восстановить активность и обрести новые цели». На выставке будут представлены стенд Паралимпийского комитета России, кластер Специальной Олимпиады и стенд Федерации спорта глухих.

«Доступность спорта для людей с ограниченными возможностями – один из ключевых показателей развития спорта в нашей стране. В начале года мы все гордились триумфом российских спортсменов на Паралимпийских играх в Италии, а в рамках Форума пройдёт вручение премии «Возвращение в жизнь». Отмечу взаимодействие Фонда Росконгресс с Федерацией спорта глухих — на ПМЭФ был представлен их стенд, а в Красноярске пройдёт масштабная международная встреча с представителями 11 стран. Адаптивный спорт сегодня — важный инструмент возвращения человека к активной жизни, общению и новым достижениям. На площадке Форума будет представлено несколько спортивных проектов для ветеранов боевых действий и их семей», — отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Организационного комитета форума «Россия – спортивная держава» Антон Кобяков.

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