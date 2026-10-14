«Больше ни ногой на олимпийский ковёр!» Татарева — о периоде после Игр в Рио-де-Жанейро

Олимпийская чемпионка — 2016, многократная чемпионка мира и Европы российская гимнастка Анастасия Татарева призналась, что самый сложный момент в карьере спортсмена наступает после Олимпийских игр, когда нужно бороться с самой собой.

«В Рио, когда я ушла с ковра после заключительного выхода и уже поняла, что получила золотую медаль и исполнила мечту всей своей жизни, то сказала: «Я больше ни ногой на олимпийский ковёр!» Таких эмоций, как на Олимпиаде, ты нигде не проживаешь. У меня просто не было сил испытать это снова. Видимо, это ещё было на фоне усталости. Всё-таки был проделан серьёзнейший путь до первой Олимпиады. Но потом тренеры сказали, что мне рано заканчивать, потому что я в потрясающей форме, в расцвете сил. В итоге я поехала на следующий чемпионат мира и осталась в спорте.

Прошёл год, два, я ещё больше набрала обороты, чувствовала, что становлюсь только сильнее. Хотя тут важно отметить: самый сложный момент в жизни любого спортсмена – период после Олимпиады. Тебе нужно побороться с самой собой, когда ты понимаешь, что ты – лучшая, просто королева, которая уже вписала своё имя в историю. И практически 70% спортсменов этого не выдерживают. Они не справляются и просто не могут дальше продолжать. Меня же это не взяло в силу характера и воспитания. Я не зазнавалась, не надевала корону. Наоборот, даже стала спокойнее, тише, начала больше слушать и доверять. Я на совершенно другой уровень переключилась после Олимпийских игр», – рассказала Татарева.