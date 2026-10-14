«Ни одна молодая не встанет на наше место». Татарева — о конкуренции и методах Винер

Олимпийская чемпионка — 2016, многократная чемпионка мира и Европы российская гимнастка Анастасия Татарева рассказала, как тренер Ирина Винер намеренно «злила» старшее поколение гимнасток, называя приоритетом молодых, – и это помогло «старой гвардии» вернуться в команду перед Токио.

«Когда подходило время второй Олимпиады, то я поняла, что у меня есть силы туда поехать, потому и решилась. Но тогда возникла другая история – появилось юное поколение, которое начинало наступать на пятки. Ирина Александровна Винер подначивала это, постоянно говоря, что надо ставить молодых. Тогда я на неё обижалась, думала: «Да почему молодые?! Они же не выдержат того накала, который будет на Олимпийских играх. Они же ещё нигде не выступали!» Только сейчас понимаю, что Ирина Александровна делала всё грамотно. Она понимала, что в какой-то момент нас нужно поберечь, в какой-то – немножечко позлить, в какой-то – дать волшебный пинок под одно место, а в какой-то – по головке погладить. Это очередное доказательство, что Ирина Александровна – не только тренер, но и врач, и психолог, и мама, и нянька.

Перед Играми в Токио у нас была борьба за место. Ирина Александровна говорила про молодых, и за счёт злости у нашей старой гвардии стало получаться. По одной мы начали опять входить в команду, начал формироваться наш старый костяк. Тренеры понимали, что если кто-то вошёл в команду, то уже не уйдёт. На фоне злости, криков, оров мы пускали свои корни в команде и говорили, что ни одна молодая не встанет на наше место. Мы доказывали это работой», – рассказала Татарева.