«Россию ни с кем не спутать». Татарева — о выступлении без флага

Олимпийская чемпионка — 2016, многократная чемпионка мира и Европы российская гимнастка Анастасия Татарева рассказала, насколько важны для спортсмена национальные символы и почему Россию нельзя спутать ни с кем.

– На одной Олимпиаде ты выступала с флагом, а на другой уже без. Насколько тебе как спортсменке были важны флаг и другие национальные символы?

– Это важно. Конечно, спортсмену хочется выступать с флагом и слышать гимн России, когда поднимаешься на пьедестал. В Токио, когда мы выходили на ковёр, все же знали, что мы представляем Россию. Когда мы поднимались на пьедестал, все знали, что вышла Российская Федерация. Это было не на флаге, не на триколоре, не в музыке, – это было в душе. Все чувствовали этот русский дух. И Россию ни с кем другим не спутать, – рассказала Татарева.