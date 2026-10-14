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«Творился просто беспредел». Татарева — о допинг-контроле на Играх в Рио-де-Жанейро

«Творился просто беспредел». Татарева — о допинг-контроле на Играх в Рио-де-Жанейро
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Олимпийская чемпионка — 2016, многократная чемпионка мира и Европы российская гимнастка Анастасия Татарева рассказала, как относились к российской сборной на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро.

«В Рио-де-Жанейро были моменты, о которых мы не рассказывали. К нам в пять утра приходили допинг-офицеры, выдёргивали на четыре часа в комнатку для сдачи проб. Когда у нас уже начались тренировки в зале, прогоны, команды просто не было, потому что её всю забрали на допинг-контроль. Это было не по правилам, но никто ничего не мог сделать. Мы не спали ночами, творился просто беспредел.

Мы остались практически без тренировок, без опробования, а профессиональные спортсмены, особенно гимнастки, знают, что опробование – это уже 50% успеха. В этот момент ты тестируешь ковёр, свет, потолки, кондиционеры, трибуны. Это очень важно, потому что мы постоянно работаем с предметом, если будет не тот свет и кондиционер будет сильно дуть, всё, пиши пропало. Несмотря на это, мы вышли и сделали свой максимум, показали всё, на что способны, и забрали золотую медаль», – рассказала Татарева.

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