World Gymnastics выразила сожаление из-за отказа в визах российским гимнасткам на ЧМ-2026

Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) сделала заявление касательно невыдачи виз некоторым лидерам сборной России по спортивной гимнастике в Нидерланды, где пройдёт чемпионат мира – 2026. В визах отказали Ангелине Мельниковой, Анне Калмыковой и Виктории Листуновой.

«Выдача виз всем участникам — процесс, который определяется исключительно властями Нидерландов. Мы не можем объяснить причины отказа… World Gymnastics продолжает диалог с властями Нидерландов, местным организационным комитетом и Федерацией гимнастики России.

В федерации глубоко сожалеют о негативном влиянии ситуации на подготовку российской делегации, а также о недопонимании, возникшем в более широком спортивном сообществе в преддверии чемпионата мира», — говорится в официальном пресс-релизе организации.

Чемпионат мира — 2025 в Роттердаме пройдёт с 17 по 25 октября.