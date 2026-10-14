Татарева призналась, что не готова рассказывать о закулисье Игр в Токио

Олимпийская чемпионка — 2016, многократная чемпионка мира и Европы российская гимнастка Анастасия Татарева призналась, что до сих пор не готова рассказывать, что происходило за кулисами Олимпийских игр в Токио.

«Всё, что было в Токио, остаётся в Токио. Я до сих пор не готова говорить о том, что было за кулисами перед выходом. Это было ужасно. Я правда пока не готова рассказывать, что там происходило. Но даже это не выбило нас из колеи. Да, это была не золотая медаль, но мы сделали свой максимум. Мы не подвели ни страну, ни своих тренеров, ни Ирину Александровну, ни всех болельщиков, ни родителей и ни самих себя. А эта история будет по жизни висеть над теми, кто всё устроил.

Я нисколько не жалею. Всё прошло так, как должно быть. Счастлива, что попала на эти Игры. И, возвращаясь к вопросу, повторю – что с флагом, что без, гимнасток ничего не должно выбить из колеи. Когда российские гимнастки выходят на ковёр, все уже знают, что увидят российскую гимнастику, потому что она отличается. Нужно в любом случае выходить и показывать свой максимум. Конечно, это приятнее делать под флагом и с гимном России», – рассказала Татарева.