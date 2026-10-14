«Ты толстая и тебе нужно худеть». Татарева — о контроле веса в художественной гимнастике

Олимпийская чемпионка — 2016, многократная чемпионка мира и Европы российская гимнастка Анастасия Татарева рассказала о жёсткой системе контроля веса в художественной гимнастике.

«Ограничения в художественной гимнастике были, есть и остаются жёсткими. Всё-таки гимнастки выходят в красивых купальниках и этому нужно соответствовать. На внешний вид у нас всегда делали акцент. Взвешивания обязательно были и утром, и вечером. Больше скажу, у нас были разграничения: зелёная зона – ты ниже нормы или в норме, жёлтая – пограничное состояние и красная – выше нормы. Быть в последней зоне обычно значило, что всё плохо, ты толстая и тебе нужно худеть (смеётся). У меня как таковых проблем с весом никогда не было, но были моменты, когда нужно было себя контролировать или немножечко подсушиться. А некоторые девочки, конечно, убивались по весу. У них до сих пор в голове остаётся какой-то загон насчёт веса.

Когда мы готовились к Олимпийским играм, у нас было так: что хочешь делай, худей как хочешь, но ты должна быть в норме. Главное, адекватными способами, чтобы ничего в допинг-контролях не всплыло. Не хочешь – у нас есть ещё огромная скамейка запасных, которая всегда с удовольствием встанет на твоё место.

Сейчас, конечно, всё идет от головы, и я в этом убедилась уже на 1000%. Сейчас все гимнастки, даже у кого были проблемы с весом в то время, когда мы готовились к Олимпийским играм, стройненькие, худенькие, может быть, даже кто-то худее, чем во времена, когда выходил на ковёр. Как только ты себя перестаёшь ограничивать, как только перестаёшь загоняться, контролировать себя, всё встаёт на свои места», – рассказала Татарева.