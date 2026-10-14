Татарева: даже мои партнёрши по команде после завершения карьеры не могут себя найти

Олимпийская чемпионка — 2016, многократная чемпионка мира и Европы российская гимнастка Анастасия Татарева рассказала о мыслях после завершения карьеры.

— Был ли у тебя момент после завершения карьеры, когда ты встала утром и не знала, что делать без постоянных тренировок и подготовки к соревнованиям?

— Представляешь, никогда такого не было. Вот никогда! И тут, наверное, нужно сказать спасибо родителям. Считаю огромным плюсом, что они с самого начала твердили мне о важности образования. Они всегда мне говорили, что я должна знать, чем хочу заниматься, что у меня должно быть своё дело.

Меня часто спрашивают: «Настя, было такое, что ты закончила карьеру и не знала, что делать?» Потому что, откровенно говоря, у нас сейчас 80-90% спортсменов с этим сталкиваются. Даже мои партнёрши по команде после завершения карьеры по два-три года, а кто-то по сей день, не будем скрывать, не могут себя найти. Они не знают, чем заняться.

— Век гимнасток, фигуристок и других представительниц артистических видов очень короткий. К 25 годам они с большой вероятностью заканчивают карьеру. Многие оказываются к этому просто не готовы. Какой бы совет ты могла дать таким девочкам?

— Тут сложно дать какой-то единый совет. У всех по-разному, у всех разный спортивный путь. Если мы сейчас убираем травмы, которые у профессионального спортсмена могут по щелчку пальца возникнуть, то я бы дала следующий совет по своему примеру. Я себя заранее готовила к завершению карьеры. Я сразу сказала, что Игры в Токио станут для меня завершающим стартом. Как бы высоко это сейчас ни звучало, но я настолько чувствовала своё тело в спорте, настолько осознавала, что делаю, когда выхожу на ковёр, что, в отличие от многих девочек, могла себе позволить быть в потоке, выходить и выступать на Олимпиаде и в тоже время потихонечку готовиться к завершению карьеры, прокладывать себе дорогу в ту сферу, в которой хотела работать дальше.

Так что совет такой: начинать зара