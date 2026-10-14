Чемпионка ОИ Татарева: иногда, честно, хочется просто избавиться от всех соцсетей

Олимпийская чемпионка — 2016, многократная чемпионка мира и Европы российская гимнастка Анастасия Татарева рассказала, считает ли, что спортсменам стоит вести социальные сети.

— Многие действующие спортсмены не любят соцсети. Как ты считаешь сейчас, в 2026 году, атлетам стоит вести свои соцсети, больше рассказывать о себе?

— Это всё индивидуально, но в 2026 году всё юное поколение сидит в соцсетях. Они узнают о чём-то только через интернет. Живой пример: я сейчас приезжаю на сборы, ко мне дети подбегают и говорят: «Анастасия Алексеевна, мы ваши ролики смотрим! Постоянно и в TikTok, и в других соцсетях. Они так полезны, выставляйте больше».

Конечно, важно вести соцсети. С другой стороны, в то время, когда я готовилась к Олимпийским играм, то практически ничего не выставляла, ничего не афишировала. Я только сейчас начинаю делиться опытом, потому что тогда мне это было не нужно. Я смотрела только в одном направлении, работала, пахала на своё имя. Теперь же имя начинает работать на меня. Здесь тоже дело выбора каждого.

Мне иногда, честно, хочется просто избавиться от всех соцсетей. Я стараюсь это делать: просто убираю телефон и сажусь читать книгу. Но совсем про соцсети, к сожалению, а может быть, к счастью, сегодня тоже забывать не нужно, — рассказала Татарева.