Татарева — о Винер: она сейчас занимается тем, чем всегда хотела заниматься

Олимпийская чемпионка — 2016, многократная чемпионка мира и Европы российская гимнастка Анастасия Татарева рассказала, как на сборную России повлиял уход Ирины Винер с поста главного тренера.

«Конечно, любые изменения сложны для людей. Мы так устроены. Тем более тяжело, когда до тебя такая легенда на протяжении долгого времени удерживала исключительно лидерские позиции. Я не могу сказать «уходит». У меня язык не поворачивается сказать про Ирину Александровну: «уходит легенда». Но Ирина Александровна никуда не ушла. Она теперь ещё больше в зале! Она сейчас занимается тем, чем она всегда хотела заниматься, тем, от чего она получала удовольствие.

Не зря она перед всеми соревнованиями говорила нам: «Девочки, любовь и свет». Я никогда до конца не понимала этой фразы. Мне было не ясно, что именно она подразумевает под словами «любовь» и «свет». Только сейчас я начинаю понимать, к чему она это говорила. Только через любовь к своему делу, через свет ты можешь достигнуть реальных результатов.

На протяжении всей моей спортивной карьеры Ирина Александровна не один раз говорила, что спорт, художественная гимнастика — это искусство, это спектакль. У нас есть 2 минуты 30 секунд, и за это время мы должны историю зрителю рассказать. Без слов, без жестов, только своим телом, только работой с предметом. И сейчас как раз таки Ирина Александровна занимается тем, чем хотела – концертами и спектаклями. Она делает искусство, объединяя разные направления, от бальных танцев до бокса, от художественной гимнастики до других единоборств. Это же насколько нужно быть гением, чтобы суметь под классическую музыку Чайковского объединить бокс, единоборства, художественную и спортивную гимнастику и даже конный спорт! Она это делает, как никто другой в мире! Не только в России огромный охват имеют эти концерты и спектакли. Они уже выходят за пределы Российской Федерации», — рассказала Татаре