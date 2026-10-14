«Огромные четыре игрушки всегда лежали в моём чемодане». Татарева — о приметах и ритуалах

Олимпийская чемпионка — 2016, многократная чемпионка мира и Европы российская гимнастка Анастасия Татарева рассказала, какие у неё и команды были приметы и ритуалы.

— Не секрет, что в художественной гимнастике, и в спорте в целом, люди очень верят в какие-то приметы, ритуалы. Какие ритуалы в твоё время были у команды?

— У нас действительно были свои приметы и ритуалы. Буквально несколько дней назад я была в Екатеринбурге у родителей. У меня там есть шкафчик с наградами, кубками и всеми медалями. Там же ещё лежат четыре игрушки, которые я лет 10 таскала везде с собой: чебурашка, мишка и ещё какие-то пучеглазики. Я могла какие-то вещи тренировочные не взять, но эти огромные четыре игрушки всегда лежали в моём чемодане. Я с ними спала, таскала везде. Потом, когда стала старше, поняла, что вещи уже не влезают и надо расставаться с этими игрушками. Я успокаивала себя, что они всегда будут со мной, просто будут лежать дома. Сперва я таскала только две самые маленькие, а потом уже от них потихонечку отказалась.

В тот момент в команде появились свои приметы. Мы всегда в одинаковом порядке заходили в зал, в раздевалку, выходили из отеля. Когда приходили в зал, мы должны были по очереди поставить тапочки в нужном направлении, сумки одинаково положить, выпить воду по очереди, поставить и закрыть её.

— Так вот откуда взялся гиперконтроль.

— Да, действительно (улыбается). В моментах примет было очень много, и это не очень хорошо, на самом деле. Поэтому, когда меня девочки и тренеры спрашивают про ритуалы, я говорю, что если есть возможность, то не надо их создавать. У нас был наглядный пример, когда девочка особо верила во всякие ритуалы и талисманы. Она на купальник себе то ли ленточку привязывала, то ли булавочку прикалывала, уже не помню точно. Эта девочка поехала на Кубок мира, забыв свой талисман. Это у неё настолько в голове отложилось, что, когда она вышла на