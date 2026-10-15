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Российские гимнасты более семи часов не могут вылететь на чемпионат мира в Нидерланды

Российские гимнасты более семи часов не могут вылететь на чемпионат мира в Нидерланды
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Сборная России по спортивной гимнастике около семи часов не может вылететь из московского аэропорта Внуково на чемпионат мира в Роттердаме, сообщил главный тренер национальной команды Дмитрий Андреев.

«Ситуации бывают разные в спорте. Откладывали рейс, закрытое небо. Поэтому мы все ждём, рейс отложили на семь часов. Нам уже поменяли рейс из Стамбула в Амстердам. Надеюсь, часам к девяти мы будем в Роттердаме.

Изначально планировалось, что должны были быть примерно в 17:25 в Амстердаме. Спортсмены переносят это с трудом, грустно, в ожидании. Мы ночью встали, поехали в аэропорт, потому столько ждали начала регистрации», — приводит слова Андреева ТАСС.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике пройдёт в Роттердаме с 17 по 25 октября.

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