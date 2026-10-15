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Евросоюз обсуждает планы введения санкций против российских спортсменов — Politico

Евросоюз обсуждает планы введения санкций против российских спортсменов — Politico
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Власти Евросоюза рассматривают возможность введения санкций против российских спортсменов и ограничения их участия в международных соревнованиях. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

По информации издания, обсуждения проходят в Европейской службе внешних действий. Рассматривается сокращение финансирования международных спортивных федераций, которые разрешат россиянам вернуться на соревнования. Также предлагается введение визовых ограничений для тех, кто соревнуется под национальным флагом, пересмотр распределения доходов от телевизионных прав.

Напомним, в июле 2026 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям снять все ограничения на участие россиян в соревнованиях.

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