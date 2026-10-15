Шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан станет тренером сборной Гонконга по шорт-треку

Президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев сообщил, что шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан будет тренировать сборную Гонконга.

«Мы сейчас дали согласие на то, чтобы ему разрешили работать с командой Гонконга. Потому что он числился у нас. Это формальная процедура», — приводит слова Гуляева ТАСС.

Виктору Ану 40 лет, он получил российское гражданство в 2011 году. До этого он представлял Республику Корея, в составе сборной которой выиграл три золотые и одну бронзовую медаль на Олимпиаде в Турине. На Олимпийских играх — 2014 в Сочи в составе сборной России спортсмен также завоевал три золотые и одну бронзовую медаль.