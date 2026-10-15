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ОКР оспорит решение CAS об отклонении апелляции кёрлингистов в Верховном суде Швейцарии

ОКР оспорит решение CAS об отклонении апелляции кёрлингистов в Верховном суде Швейцарии
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Министр спорта России Михаил Дегтярёв рассказал, что Олимпийский комитет России (ОКР) и Федерация кёрлинга России (ФКР) готовят апелляцию в Верховный суд Швейцарии на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу об отстранении российских сборных.

«Такая позиция вызывает массу вопросов и поэтому будет оспорена в Верховном суде Швейцарии. Юристы Олимпийского комитета России и ФКР ждут мотивировочную часть решения CAS и готовят апелляцию», — приводит слова Дегтярёва «РИА Новости Спорт».

Напомним, в августе World Curling продлила отстранение сборной России до конца 2026 года. Спортивный арбитражный суд отклонил две апелляции, которые были поданы Федерацией кёрлинга России и российскими спортсменами.

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