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Суркова — серебряный призёр этапа КМ в Астане на 50 м баттерфляем, Клепикова — третья

Суркова — серебряный призёр этапа КМ в Астане на 50 м баттерфляем, Клепикова — третья
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Российская пловчиха Арина Суркова заняла второе место на первом этапе Кубка мира — 2026 по плаванию на короткой воде на дистанции 50 м баттерфляем. Её время — 24,99.

Плавание на короткой воде. КМ-2026. Этап 3, Астана, Казахстан
Женщины. 50 м баттерфляй
15 октября 2026, четверг. 16:19 МСК
Окончено
1
Рос Ваноттердейк
Бельгия
24.56
2
Арина Суркова
Россия
+0.43
3
Дарья Клепикова
Россия
+0.52

Победительницей стала бельгийка Рос Ваноттердейк — 24,56. Тройку лидеров замкнула ещё одна россиянка Дарья Клепикова с результатом 25,08.

Плавание на короткой воде. Кубок мира — 2026. Третий этап, Астана, Казахстан. Женщины. 50 м баттерфляем.

1. Рос Ваноттердейк (Бельгия) — 24,56.

2. Арина Суркова (Россия) — 24,99.

3. Дарья Клепикова (Россия) — 25.08.

4. Александра Кузнецова (Россия) — 25,23.

7. Мария Осетрова (Россия) — 25,79.

Этап в Астане, Казахстан, проходит с 15 по 17 октября. Кубок мира предшествует главному старту зимнего сезона, чемпионату мира — 2026 по плаванию на короткой воде, который состоится с 1 по 6 декабря в Пекине, Китай.

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