Суркова — серебряный призёр этапа КМ в Астане на 50 м баттерфляем, Клепикова — третья

Российская пловчиха Арина Суркова заняла второе место на первом этапе Кубка мира — 2026 по плаванию на короткой воде на дистанции 50 м баттерфляем. Её время — 24,99.
Победительницей стала бельгийка Рос Ваноттердейк — 24,56. Тройку лидеров замкнула ещё одна россиянка Дарья Клепикова с результатом 25,08.
Плавание на короткой воде. Кубок мира — 2026. Третий этап, Астана, Казахстан. Женщины. 50 м баттерфляем.
1. Рос Ваноттердейк (Бельгия) — 24,56.
2. Арина Суркова (Россия) — 24,99.
3. Дарья Клепикова (Россия) — 25.08.
4. Александра Кузнецова (Россия) — 25,23.
…
7. Мария Осетрова (Россия) — 25,79.
Этап в Астане, Казахстан, проходит с 15 по 17 октября. Кубок мира предшествует главному старту зимнего сезона, чемпионату мира — 2026 по плаванию на короткой воде, который состоится с 1 по 6 декабря в Пекине, Китай.