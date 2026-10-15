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Егор Корнев стал серебряным призёром этапа КМ в Астане на дистанции 100 м вольным стилем

Егор Корнев стал серебряным призёром этапа КМ в Астане на дистанции 100 м вольным стилем
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Российский пловец Егор Корнев занял второе место на третьем этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде, который проходит в Астане, Казахстан, на дистанции 100 м вольным стилем. Он показал время 45,23.

Плавание на короткой воде. КМ-2026. Этап 3, Астана, Казахстан
Мужчины. 100 м вольный стиль
15 октября 2026, четверг. 16:12 МСК
Окончено
1
Кэмерон Макэвой
Австралия
45.11
2
Егор Корнев
Россия
+0.12
3
Шон Ниволд
Нидерланды
+1.61

Победу одержал представитель Австралии Кэмерон Макэвой с результатом 45,11. Тройку призёров замкнул Шон Ниволд из Нидерландов (46,72).

Плавание. Третий этап Кубка мира — 2026. Астана. Мужчины. 100 м вольным стилем:

1. Кэмерон Макэвой (Австралия) — 45,11.

2. Егор Корнев (Россия) — 45,23.

3. Шон Ниволд (Нидерланды) — 46,72.

5. Иван Гирёв (Россия) — 46,76.

6. Василий Кукушкин (Россия) — 47,16.

7. Егор Прошин (Россия) — 47,26.

8. Роман Жидков (Россия) — 47,58.

Третий этап Кубка мира по плаванию на короткой воде в Астане проходит с 15 по 17 октября.

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