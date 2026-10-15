Чикунова стала серебряным призёром этапа КМ в Астане на дистанции 100 м брассом

Российская пловчиха Евгения Чикунова стала серебряным призёром на первом этапе Кубка мира — 2026 по плаванию на короткой воде на дистанции 100 м брассом. Её время — 1.04,76.
Победу одержала представительница Ирландии Мона Макшерри с результатом 1.04,03. Тройку лидеров замкнула
Тес Схаутен (Нидерланды) — 1.05,13.
Плавание на короткой воде. Кубок мира — 2026. Третий этап, Астана, Казахстан. Женщины. 100 м брассом.
1. Мона Макшерри (Ирландия) — 1.04,03.
2. Евгения Чикунова (Россия) — 1.04,76.
3. Тес Схаутен (Нидерланды) — 1.05,13.
…
6. Ралина Гилязова (Россия) — 1.05,79.
7. Юлия Ефимова (Россия) -1.05,85.
9.Ника Годун (Россия) — 1.06,80.
10. Эмма Дёмина (Россия) — 1.08,23.
Этап в Астане, Казахстан, проходит с 15 по 17 октября. Кубок мира предшествует главному старту зимнего сезона, чемпионату мира — 2026 по плаванию на короткой воде, который состоится с 1 по 6 декабря в Пекине, Китай.
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