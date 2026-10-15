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Чикунова стала серебряным призёром этапа КМ в Астане на дистанции 100 м брассом

Чикунова стала серебряным призёром этапа КМ в Астане на дистанции 100 м брассом
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Российская пловчиха Евгения Чикунова стала серебряным призёром на первом этапе Кубка мира — 2026 по плаванию на короткой воде на дистанции 100 м брассом. Её время — 1.04,76.

Плавание на короткой воде. КМ-2026. Этап 3, Астана, Казахстан
Женщины. 100 м брасс
15 октября 2026, четверг. 16:48 МСК
Окончено
1
Мона Макшерри
Ирландия
1:04.03
2
Евгения Чикунова
Россия
+0.73
3
Тес Схаутен
Нидерланды
+1.10

Победу одержала представительница Ирландии Мона Макшерри с результатом 1.04,03. Тройку лидеров замкнула
Тес Схаутен (Нидерланды) — 1.05,13.

Плавание на короткой воде. Кубок мира — 2026. Третий этап, Астана, Казахстан. Женщины. 100 м брассом.

1. Мона Макшерри (Ирландия) — 1.04,03.

2. Евгения Чикунова (Россия) — 1.04,76.

3. Тес Схаутен (Нидерланды) — 1.05,13.

6. Ралина Гилязова (Россия) — 1.05,79.

7. Юлия Ефимова (Россия) -1.05,85.

9.Ника Годун (Россия) — 1.06,80.

10. Эмма Дёмина (Россия) — 1.08,23.

Этап в Астане, Казахстан, проходит с 15 по 17 октября. Кубок мира предшествует главному старту зимнего сезона, чемпионату мира — 2026 по плаванию на короткой воде, который состоится с 1 по 6 декабря в Пекине, Китай.

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