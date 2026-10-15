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Кирилл Пригода завоевал золото на этапе КМ в Астане на дистанции 50 м брассом

Кирилл Пригода завоевал золото на этапе КМ в Астане на дистанции 50 м брассом
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Российский пловец Кирилл Пригода стал победителем третьего этапа Кубка мира по плаванию на короткой воде, который проходит в Астане, Казахстан, на дистанции 50 м брассом. Он показал время 25,77.

Плавание на короткой воде. КМ-2026. Этап 3, Астана, Казахстан
Мужчины. 50 м брасс
15 октября 2026, четверг. 16:25 МСК
Окончено
1
Кирилл Пригода
Россия
25.77
2
Цинь Хайян
Китай
+0.06
3
Каспар Корбо
Нидерланды
+0.10

Вторым стал представитель Китая Цинь Хайян, отстав от лидера на 0,06. Тройку лучших замкнул Каспар Корбо из Нидерландов (+0,10).

Плавание. Третий этап Кубка мира — 2026. Астана. Мужчины. 50 м брасс:

1. Кирилл Пригода (Россия) — 25,77.

2. Цинь Хайян (Китай) — 25,83.

3. Каспар Корбо (Нидерланды) — 25,87…

7. Олег Костин (Россия) — 26,24…

9. Александр Жигалов (Россия) — 26,92.

Третий этап Кубка мира по плаванию на короткой воде в Астане проходит с 15 по 17 октября.

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