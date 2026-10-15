Кирилл Пригода завоевал золото на этапе КМ в Астане на дистанции 50 м брассом

Российский пловец Кирилл Пригода стал победителем третьего этапа Кубка мира по плаванию на короткой воде, который проходит в Астане, Казахстан, на дистанции 50 м брассом. Он показал время 25,77.

Вторым стал представитель Китая Цинь Хайян, отстав от лидера на 0,06. Тройку лучших замкнул Каспар Корбо из Нидерландов (+0,10).

Плавание. Третий этап Кубка мира — 2026. Астана. Мужчины. 50 м брасс:

1. Кирилл Пригода (Россия) — 25,77.

2. Цинь Хайян (Китай) — 25,83.

3. Каспар Корбо (Нидерланды) — 25,87…

7. Олег Костин (Россия) — 26,24…

9. Александр Жигалов (Россия) — 26,92.

Третий этап Кубка мира по плаванию на короткой воде в Астане проходит с 15 по 17 октября.