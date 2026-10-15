15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Павел Самусенко завоевал серебро на 100 м на спине на этапе КМ в Астане

Павел Самусенко завоевал серебро на 100 м на спине на этапе КМ в Астане
Комментарии

Российский пловец Павел Самусенко завоевал серебряную медаль на дистанции 100 м на спине на этапе Кубка мира – 2026 по плаванию на короткой воде в Астане, Казахстан. Россиянин показал результат 49,29 секунды.

Плавание на короткой воде. КМ-2026. Этап 3, Астана, Казахстан
Мужчины. 100 м на спине
15 октября 2026, четверг. 16:55 МСК
Окончено
1
Питер Кутзе
ЮАР
48.40
2
Павел Самусенко
Россия
+0.89
3
Ральф Трибунцов
Эстония
+1.48

Золото завоевал представитель ЮАР Питер Кутзе, который завершил заплыв за 48,40 секунды. Замкнул тройку призёров в этом виде программы эстонец Ральф Трибунцов (49,88). Климент Колесников занял четвёртое место в заплыве (50,10), Георгий Смирнов стал шестым (50,93).

Плавание. Кубок мира – 2026. Третий этап. Астана (Казахстан). 100 м на спине, мужчины:

1. Питер Кутзе (ЮАР) – 48,40.
2. Павел Самусенко (Россия) – 49,29.
3. Ральф Трибунцов (Эстония) – 49,88.
...
4. Климент Колесников (Россия) – 50,10.
6. Георгий Смирнов (Россия) – 50,93.

Материалы по теме