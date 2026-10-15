Павел Самусенко завоевал серебро на 100 м на спине на этапе КМ в Астане

Российский пловец Павел Самусенко завоевал серебряную медаль на дистанции 100 м на спине на этапе Кубка мира – 2026 по плаванию на короткой воде в Астане, Казахстан. Россиянин показал результат 49,29 секунды.

Золото завоевал представитель ЮАР Питер Кутзе, который завершил заплыв за 48,40 секунды. Замкнул тройку призёров в этом виде программы эстонец Ральф Трибунцов (49,88). Климент Колесников занял четвёртое место в заплыве (50,10), Георгий Смирнов стал шестым (50,93).

Плавание. Кубок мира – 2026. Третий этап. Астана (Казахстан). 100 м на спине, мужчины:

1. Питер Кутзе (ЮАР) – 48,40.

2. Павел Самусенко (Россия) – 49,29.

3. Ральф Трибунцов (Эстония) – 49,88.

...

4. Климент Колесников (Россия) – 50,10.

6. Георгий Смирнов (Россия) – 50,93.