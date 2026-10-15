Мария Осетрова — серебряный призёр на 50 м на спине на этапе Кубка мира — 2026 в Астане

Российская пловчиха Мария Осетрова завоевала серебряную медаль на дистанции 50 м на спине на этапе Кубка мира – 2026 в Астане, Казахстан. Россиянка финишировала, показав результат 26,19 секунды.

Золото завоевала представительница Нидерландов Маррит Стенберген с результатом 25,67 секунды. Бронзовым призёром стала ещё одна нидерландка Тесса Гиле (26,41). Алина Гайфутдинова остановилась в шаге от пьедестала почёта, став четвёртой (26,60), Арина Суркова заняла шестое место в заплыве (26,73), а Кира Манохина заняла 10-е место с результатом 27,56 секунды.

Плавание. Кубок мира – 2026. Третий этап. Астана (Казахстан). 50 м на спине, женщины:

1. Маррит Стенберген (Нидерланды) – 25,67.

2. Мария Осетрова (Россия) – 26,19.

3. Тесса Гиле (Нидерланды) – 26,41.

...

4. Алина Гайфутдинова (Россия) – 26,60.

6. Арина Суркова (Россия) – 26,73.

10. Кира Манохина (Россия) – 27,56.