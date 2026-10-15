Российские пловцы завоевали семь медалей в первый день на этапе Кубка мира в Астане

Российские пловцы завоевали семь медалей в первый соревновательный день этапа Кубка мира – 2026 по плаванию на короткой воде в Астане, Казахстан. В активе у россиян одна золотая, пять серебряных и одна бронзовая медали.

Победу на дистанции 50 м брассом одержал Кирилл Пригода. Серебряными призёрами в первый соревновательный день стали Егор Корнев (100 м вольным стилем), Арина Суркова (50 м баттерфляй), Евгения Чикунова (100 м брасс), Павел Самусенко (100 м спина), Мария Осетрова (50 м спина). Бронзовую медаль завоевала Дарья Клепикова на дистанции 50 м баттерфляем.

Этап Кубка мира – 2026 по плаванию на короткой воде в Астане проходит с 15 по 17 октября.