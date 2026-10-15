Кубок мира по плаванию на короткой воде — 2026, третий этап: результаты 15 октября

Сегодня, 15 октября, стартовал третий этап Кубка мира — 2026 по плаванию на короткой воде в Астане, Казахстан. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревновательного дня.
Плавание на короткой воде. Кубок мира — 2026. Третий этап. Астана (Казахстан). Результаты 15 октября:
Женщины.
400 м комплексное плавание:
1. Юй Итин (Китай) – 4.22,74.
2. Вака Кобори (Япония) – 4.26,99.
3. Эбби Вуд (Великобритания) – 4.27,38.
50 м баттерфляй:
1. Рос Ваноттердейк (Бельгия) – 24,56.
2. Арина Суркова (Россия) – 24,99.
3. Дарья Клепикова (Россия) – 25,08.
200 м вольный стиль:
1. Маррит Стенберген (Нидерланды) – 1.50,23.
2. Шивон Бернадетт Хоги (Гонконг) – 1.50.87.
3. Анна Пепловски (США) – 1.52,36.
100 м брасс:
1. Мона Макшерри (Ирландия) – 1.04,03.
2. Евгения Чикунова (Россия) – 1.04,76.
3. Тес Схаутен (Нидерланды) – 1.05,13.
50 м спина:
1. Маррит Стенберген (Нидерланды) – 25,67.
2. Мария Осетрова (Россия) – 26,19.
3. Тесса Гиле (Нидерланды) – 26,41.
Мужчины.
100 м вольный стиль:
1. Кэмерон Макэвой (Австралия) – 45,11.
2. Егор Корнев (Россия) – 45,23.
3. Шон Ниволд (Нидерланды) – 46,72.
50 м брасс:
1. Кирилл Пригода (Россия) – 25,77.
2. Цинь Хайян (Китай) – 25,83.
3. Каспар Корбо (Нидерланды) – 25,87.
200 м баттерфляй:
1. Со Огата (Япония) – 1.49,89.
2. Чэнь Цзюньэр (Китай) – 1.50,13.
3. Карсон Фостер (США) – 1.50,98.
100 м спина:
1. Питер Кутзе (ЮАР) – 48,40.
2. Павел Самусенко (Россия) – 49,29.
3. Ральф Трибунцов (Эстония) – 49,88.
200 м комплексное плавание:
1. Шейн Касас (США) – 1.51,98.
2. Альберто Раццетти (Италия) – 1.52,16.
3. Люк Барр (США) – 1.52,37.