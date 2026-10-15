Кубок мира по плаванию на короткой воде — 2026, третий этап: результаты 15 октября

Сегодня, 15 октября, стартовал третий этап Кубка мира — 2026 по плаванию на короткой воде в Астане, Казахстан. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревновательного дня.

Плавание на короткой воде. Кубок мира — 2026. Третий этап. Астана (Казахстан). Результаты 15 октября:

Женщины.

400 м комплексное плавание:

1. Юй Итин (Китай) – 4.22,74.

2. Вака Кобори (Япония) – 4.26,99.

3. Эбби Вуд (Великобритания) – 4.27,38.

50 м баттерфляй:

1. Рос Ваноттердейк (Бельгия) – 24,56.

2. Арина Суркова (Россия) – 24,99.

3. Дарья Клепикова (Россия) – 25,08.

200 м вольный стиль:

1. Маррит Стенберген (Нидерланды) – 1.50,23.

2. Шивон Бернадетт Хоги (Гонконг) – 1.50.87.

3. Анна Пепловски (США) – 1.52,36.

100 м брасс:

1. Мона Макшерри (Ирландия) – 1.04,03.

2. Евгения Чикунова (Россия) – 1.04,76.

3. Тес Схаутен (Нидерланды) – 1.05,13.

50 м спина:

1. Маррит Стенберген (Нидерланды) – 25,67.

2. Мария Осетрова (Россия) – 26,19.

3. Тесса Гиле (Нидерланды) – 26,41.

Мужчины.

100 м вольный стиль:

1. Кэмерон Макэвой (Австралия) – 45,11.

2. Егор Корнев (Россия) – 45,23.

3. Шон Ниволд (Нидерланды) – 46,72.

50 м брасс:

1. Кирилл Пригода (Россия) – 25,77.

2. Цинь Хайян (Китай) – 25,83.

3. Каспар Корбо (Нидерланды) – 25,87.

200 м баттерфляй:

1. Со Огата (Япония) – 1.49,89.

2. Чэнь Цзюньэр (Китай) – 1.50,13.

3. Карсон Фостер (США) – 1.50,98.

100 м спина:

1. Питер Кутзе (ЮАР) – 48,40.

2. Павел Самусенко (Россия) – 49,29.

3. Ральф Трибунцов (Эстония) – 49,88.

200 м комплексное плавание:

1. Шейн Касас (США) – 1.51,98.

2. Альберто Раццетти (Италия) – 1.52,16.

3. Люк Барр (США) – 1.52,37.