В Федерации кёрлинга России отреагировали на решение CAS о сохранении отстранения сборных

Президент Федерации кёрлинга России Алексей Крапивин прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) оставить в силе отстранение взрослых национальных команд от международных турниров.

«По итогам решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по апелляции Федерации кёрлинга России отстранение взрослых команд от международных турниров сохраняется. Несмотря на действующие ограничения со стороны Международной федерации кёрлинга (WCF), мы убеждены, что спортивные принципы и право соревноваться должно определяться мастерством, подготовкой и результатами на льду, а не национальной принадлежностью. Мы продолжаем готовиться, тренироваться, развивать кёрлинг в России и поддерживать высокий уровень наших сборных команд.

Благодаря поддержке ОКР и Минспорта России наши спортсмены готовы подтвердить конкурентоспособность российского кёрлинга на международной арене, как только словосочетание «спорт вне политики» вновь станет не просто декларацией, а реальным принципом международного кёрлинга», – приводит слова Крапивина пресс-служба организации.