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Александра Ануфриева получила визу для участия в чемпионате мира в Нидерландах

Александра Ануфриева получила визу для участия в чемпионате мира в Нидерландах
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Российская гимнастка Александра Ануфриева получила визу для участия в чемпионате мира по спортивной гимнастике – 2026, который пройдёт в Роттердаме, Нидерланды, с 17 по 25 октября. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале Федерации гимнастики России.

Ануфриева стала последней гимнасткой из дополнительного резерва сборной России, ожидавшей решения по визе. В ближайшее время она отправится в Нидерланды, где присоединится к российской команде.

Ранее также стало известно, что другие отечественные гимнасты получили визы для участия в чемпионате мира. Среди них Даниел Маринов, Арсений Духно, Алёна Глотова и Сергей Найдин.

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