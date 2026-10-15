Александра Ануфриева получила визу для участия в чемпионате мира в Нидерландах

Российская гимнастка Александра Ануфриева получила визу для участия в чемпионате мира по спортивной гимнастике – 2026, который пройдёт в Роттердаме, Нидерланды, с 17 по 25 октября. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале Федерации гимнастики России.

Ануфриева стала последней гимнасткой из дополнительного резерва сборной России, ожидавшей решения по визе. В ближайшее время она отправится в Нидерланды, где присоединится к российской команде.

Ранее также стало известно, что другие отечественные гимнасты получили визы для участия в чемпионате мира. Среди них Даниел Маринов, Арсений Духно, Алёна Глотова и Сергей Найдин.