15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Чемпионка мира среди юниоров Крамаренко выпустила вторую песню

Чемпионка мира среди юниоров Крамаренко выпустила вторую песню
Комментарии

Трёхкратная чемпионка мира среди юниоров, чемпионка Европы по художественной гимнастике россиянка Лала Крамаренко 9 октября выпустила вторую песню. Новый сингл получил название «Пламя». Анонс композиции спортсменка представила на своей странице в социальных сетях.

21-летняя спортсменка дебютировала в музыке недавно. В августе Крамаренко выпустила первую песню под названием «Лентами». Лала избрала для себя такой музыкальный жанр, как инди-поп.

Крамаренко становилась чемпионкой Европы среди юниоров в упражнении с мячом в 2018 году и в командном зачёте в 2021 году. Она также является чемпионкой мира среди юниоров в командном зачёте и в упражнении с мячом и булавами (2019), и серебряным призёром чемпионата России (2020).

Материалы по теме
Лала Крамаренко: надеюсь, что одобрят нейтральный статус Валиевой и Кондратюку
Комментарии
Новости. Другие