Чемпионка мира среди юниоров Крамаренко выпустила вторую песню

Трёхкратная чемпионка мира среди юниоров, чемпионка Европы по художественной гимнастике россиянка Лала Крамаренко 9 октября выпустила вторую песню. Новый сингл получил название «Пламя». Анонс композиции спортсменка представила на своей странице в социальных сетях.

21-летняя спортсменка дебютировала в музыке недавно. В августе Крамаренко выпустила первую песню под названием «Лентами». Лала избрала для себя такой музыкальный жанр, как инди-поп.

Крамаренко становилась чемпионкой Европы среди юниоров в упражнении с мячом в 2018 году и в командном зачёте в 2021 году. Она также является чемпионкой мира среди юниоров в командном зачёте и в упражнении с мячом и булавами (2019), и серебряным призёром чемпионата России (2020).