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Синхронистка Гурбанбердиева перенесла четвёртую операцию

Синхронистка Гурбанбердиева перенесла четвёртую операцию
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Многократная чемпионка мира российская синхронистка Майя Гурбанбердиева перенесла четвёртую операцию. Спортсменке прооперировали тазобедренный сустав.

«Если коротко, то мне нужно было зашить мою порванную суставную губу и спилить часть кости, которая образовалась на тазобедренном суставе.

Из плюсов могу для себя отметить возможность двигать своим плечевым поясом.

Потому что у меня было две операции на плече, и я там не то чтобы лежать не могла, я еле дышала от боли во всей верхней части туловища.

В общем, слава богу, что самое страшное позади, но впереди самое сложное – реабилитация.

Но у меня есть мой любимый тренер, поэтому тут я не переживаю», – написала Гурбанбердиева в своём телеграм-канале.

В апреле этого года Гурбанбердиева объявила, что сменила вид спорта и планирует выступать в бобслее.

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