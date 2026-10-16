Доминик Гашек высказался о невыдаче визы Ангелине Мельниковой для участия в ЧМ

Бывший хоккейный голкипер Доминик Гашек отреагировал на видео, на котором российская гимнастка Ангелина Мельникова расплакалась, узнав, что не сможет участвовать на чемпионате мира по спортивной гимнастике из-за отказа в визе принимающими турнир Нидерландами.

«Её участие в турнире как гражданки России означало бы, что чемпионат мира по спортивной гимнастике превратился бы в масштабную рекламу действий России (формулировка изменена в соответствии с законодательством РФ. — Прим. «Чемпионата»). Многие люди пострадали бы из-за этого чемпионата мира. Поэтому нельзя позволить ей выступать», — написал Гашек на своей странице в социальной сети X.