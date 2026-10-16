Опубликован состав участников деловой программы XIV форума «Россия — спортивная держава»

На официальном сайте XIV Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава», который состоится в Красноярске с 21 по 23 октября, опубликован состав спикеров деловой программы.

В этом году площадка РСД станет местом встречи представителей власти всех уровней, иностранных делегаций, спортивных комитетов (Олимпийского и Паралимпийского), федераций, а также лидеров бизнеса и СМИ. Форум станет центром для обсуждения стратегии развития отрасли и решений приоритетных задач в сфере спорта на национальном и международном уровне. Как отметил вице-премьер Российской Федерации, председатель оргкомитета форума Дмитрий Чернышенко, программа РСД включает широкий спектр мероприятий, охватывающих самые актуальные вопросы развития спортивной отрасли.

Главная тема РСД-2026 — «Спорт: объединяя мир в эпоху перемен». Деловая программа XIV Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава» охватывает ключевые темы развития не только российского спорта, но и спортивной отрасли в мире.

«Форум «Россия — спортивная держава» в Красноярске станет не только площадкой для обсуждения актуальных вопросов развития отечественного спорта, но и важным инструментом укрепления международного сотрудничества и спортивной дипломатии. В 2026 году российские спортсмены уже вернулись на целый ряд международных стартов: на чемпионаты и первенства мира и Европы, где с начала года выступили более 400 спортсменов под государственным флагом. Это подтверждает, что российский спорт возвращает свои позиции на мировой арене, а наша задача — расширять возможности участия, наращивать международные контакты и обеспечивать условия для построения конструктивного диалога в мировой спортивной повестке», – отметил ответственный секретарь Оргкомитета по подготовке и проведению Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава» Антон Кобяков.

В рамках деловой программы РСД состоится порядка 50 деловых мероприятий с участием более 120 спикеров и модераторов дискуссий.

В числе участников РСД-2026:

Наир Абакар, министр по делам молодёжи и спорта Республики Чад; Кофи Эдди Адамс, министр по делам спорта и рекреации Республики Гана; Ахмед Адам Ахмед, министр молодёжи и спорта Республики Судан; Мамаду Селлу Бальде, министр молодежи и спорта Гвинейской Республики; Калси Белль, министр по делам молодёжи и спорта Республики Сейшельские Острова, Венусте Нийонгабо, олимпийский чемпион в беге на 5000 метров, Александр Карелин, трёхкратный чемпион Олимпийских игр по греко-римской борьбе, Александр Попов, четырёхкратный олимпийский чемпион по плаванию, шестикратный чемпион мира по плаванию, Никита Нагорный, президент Всероссийской федерации фиджитал-спорта, чемпион Олимпийских игр по спортивной гимнастике, Вячеслав Екимов, первый вице-президент Федерации велосипедного спорта России, трёхкратный чемпион Олимпийских игр по велоспорту, Владлена Бобровникова, председатель комиссии спортсменов Олимпийского комитета России, чемпионка Олимпийских игр по гандболу; Наталья Ищенко, заместитель председателя правительства Калининградской области – министр спорта Калининградской области; пятикратная чемпионка Олимпийских игр по синхронному плаванию и другие.

Основные треки программы посвящены международному взаимодействию в развитии спортивной сферы, сотрудничеству государства, бизнеса и спортивного сообщества, внедрению новейших технологий, а также дальнейшему развитию адаптивного спорт