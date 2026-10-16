«Это негативно влияет на гимнастику». Ватанабэ — о визовых проблемах российских гимнастов

Глава Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) Моринари Ватанабэ высказался о проблемах с визами, с которыми столкнулись российские гимнасты перед стартом чемпионата мира – 2026 в Роттердаме, Нидерланды.

«Я хотел бы сделать комментарий по визам для российских спортсменов. Конечно, мы хотим, чтобы все спортсмены и делегации участвовали в соревнованиях. Федерация гимнастики России расстроена из-за ситуации с визами, мы были с ними в контакте. Всё это будет нести негативное влияние не только на российскую гимнастику, но и на всех участников турнира, повлияет на всю гимнастику», — приводит слова Ватанабэ ТАСС.