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«Это негативно влияет на гимнастику». Ватанабэ — о визовых проблемах российских гимнастов

«Это негативно влияет на гимнастику». Ватанабэ — о визовых проблемах российских гимнастов
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Глава Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) Моринари Ватанабэ высказался о проблемах с визами, с которыми столкнулись российские гимнасты перед стартом чемпионата мира – 2026 в Роттердаме, Нидерланды.

«Я хотел бы сделать комментарий по визам для российских спортсменов. Конечно, мы хотим, чтобы все спортсмены и делегации участвовали в соревнованиях. Федерация гимнастики России расстроена из-за ситуации с визами, мы были с ними в контакте. Всё это будет нести негативное влияние не только на российскую гимнастику, но и на всех участников турнира, повлияет на всю гимнастику», — приводит слова Ватанабэ ТАСС.

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