Егор Корнев завоевал серебряную медаль на 50 м вольным стилем на этапе КМ в Астане

Российский пловец Егор Корнев завоевал серебряную медаль на дистанции 50 м вольным стилем на этапе Кубка мира – 2026 в Астане, Казахстан. Корнев завершил заплыв с результатом 20,59.

Победу в данном виде программы одержал австралиец Кэмерон Макэвой (20,19), замкнул тройку призёров ещё один австралийский пловец Исаак Купер с результатом 21,13. Даниил Марков занял девятое место в финале (21,60), а Егор Юрченко стал 10-м (21,71).

Плавание. Кубок мира — 2026. Третий этап. Астана, Казахстан. 50 м вольный стиль, мужчины:

1. Кэмерон Макэвой (Австралия) – 20,19.

2. Егор Корнев (Россия) – 20,59.

3. Исаак Купер (Австралия) – 21,13.

...

9. Даниил Марков (Россия) – 21,60.

10. Егор Юрченко (Россия) – 21,71.