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Егор Корнев завоевал серебряную медаль на 50 м вольным стилем на этапе КМ в Астане

Егор Корнев завоевал серебряную медаль на 50 м вольным стилем на этапе КМ в Астане
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Российский пловец Егор Корнев завоевал серебряную медаль на дистанции 50 м вольным стилем на этапе Кубка мира – 2026 в Астане, Казахстан. Корнев завершил заплыв с результатом 20,59.

Плавание на короткой воде. КМ-2026. Этап 3, Астана, Казахстан
Мужчины. 50 м вольный стиль
16 октября 2026, пятница. 16:12 МСК
Окончено
1
Кэмерон Макэвой
Австралия
20.19
2
Егор Корнев
Россия
+0.40
3
Исаак Купер
Австралия
+0.94

Победу в данном виде программы одержал австралиец Кэмерон Макэвой (20,19), замкнул тройку призёров ещё один австралийский пловец Исаак Купер с результатом 21,13. Даниил Марков занял девятое место в финале (21,60), а Егор Юрченко стал 10-м (21,71).

Плавание. Кубок мира — 2026. Третий этап. Астана, Казахстан. 50 м вольный стиль, мужчины:

1. Кэмерон Макэвой (Австралия) – 20,19.
2. Егор Корнев (Россия) – 20,59.
3. Исаак Купер (Австралия) – 21,13.
...
9. Даниил Марков (Россия) – 21,60.
10. Егор Юрченко (Россия) – 21,71.

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