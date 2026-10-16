Кирилл Пригода — серебряный призёр Кубка мира в Астане на дистанции 200 м брассом

Российский пловец Кирилл Пригода завоевал серебряную медаль на дистанции 200 м брассом на этапе Кубка мира – 2026 по плаванию на короткой воде в Астане, Казахстан. Пригода завершил финальный заплыв с результатом 2.02,41 минуты.

Победу на этой дистанции одержал представитель Нидерландов Каспар Корбо (2.01,94), бронзовым призёром стал американец Люк Барр с результатом 2.03,27 минуты. Илья Бородин стал в заплыве шестым (2.05,31), ещё один российский пловец Максим Ступин занял в заплыве 10-е место (2.08,55).

Плавание. Кубок мира – 2026. Третий этап. Астана, Казахстан. 200 м брасс, мужчины:

1. Каспар Корбо (Нидерланды) – 2.01,94.

2. Кирилл Пригода (Россия) – 2.02,41.

3. Люк Барр (США) – 2.03,27.

...

6. Илья Бородин (Россия) – 2.05,31.

10. Максим Ступин (Россия) – 2.08,55.