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Кирилл Пригода — серебряный призёр Кубка мира в Астане на дистанции 200 м брассом

Кирилл Пригода — серебряный призёр Кубка мира в Астане на дистанции 200 м брассом
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Российский пловец Кирилл Пригода завоевал серебряную медаль на дистанции 200 м брассом на этапе Кубка мира – 2026 по плаванию на короткой воде в Астане, Казахстан. Пригода завершил финальный заплыв с результатом 2.02,41 минуты.

Плавание на короткой воде. КМ-2026. Этап 3, Астана, Казахстан
Мужчины. 200 м брасс
16 октября 2026, пятница. 16:25 МСК
Окончено
1
Каспар Корбо
Нидерланды
2:01.94
2
Кирилл Пригода
Россия
+0.47
3
Люк Барр
США
+1.33

Победу на этой дистанции одержал представитель Нидерландов Каспар Корбо (2.01,94), бронзовым призёром стал американец Люк Барр с результатом 2.03,27 минуты. Илья Бородин стал в заплыве шестым (2.05,31), ещё один российский пловец Максим Ступин занял в заплыве 10-е место (2.08,55).

Плавание. Кубок мира – 2026. Третий этап. Астана, Казахстан. 200 м брасс, мужчины:
1. Каспар Корбо (Нидерланды) – 2.01,94.
2. Кирилл Пригода (Россия) – 2.02,41.
3. Люк Барр (США) – 2.03,27.
...
6. Илья Бородин (Россия) – 2.05,31.
10. Максим Ступин (Россия) – 2.08,55.

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