Андрей Минаков — серебряный призёр Кубка мира в Астане на дистанции 100 м баттерфляем

Российский пловец Андрей Минаков завоевал серебряную медаль на дистанции 100 м баттерфляем на этапе Кубка мира – 2026 по плаванию на короткой воде в Астане, Казахстан. Минаков завершил финальный заплыв с результатом 50,09.

Победу на этой дистанции одержал представитель Китая Чэнь Цзюньэр (49,59), бронзовым призёром стал японец

Со Огата с результатом 50,17.

Плавание. Кубок мира – 2026. Третий этап. Астана, Казахстан. 100 м баттерфляй, мужчины:

1. Чэнь Цзюньэр (Китай) — 49,59.

2. Андрей Минаков (Россия) — 50,09.

3. Со Огата (Япония) — 50,17.

…

5. Евгений Шиловский (Россия) — 50,69.

…

8. Роман Шевляков (Россия) — 51,35.