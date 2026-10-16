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Андрей Минаков — серебряный призёр Кубка мира в Астане на дистанции 100 м баттерфляем

Андрей Минаков — серебряный призёр Кубка мира в Астане на дистанции 100 м баттерфляем
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Российский пловец Андрей Минаков завоевал серебряную медаль на дистанции 100 м баттерфляем на этапе Кубка мира – 2026 по плаванию на короткой воде в Астане, Казахстан. Минаков завершил финальный заплыв с результатом 50,09.

Плавание на короткой воде. КМ-2026. Этап 3, Астана, Казахстан
Мужчины. 100 м баттерфляй
16 октября 2026, пятница. 16:42 МСК
Окончено
1
Чэнь Цзюньэр
Китай
49.59
2
Андрей Минаков
Россия
+0.50
3
Со Огата
Япония
+0.58

Победу на этой дистанции одержал представитель Китая Чэнь Цзюньэр (49,59), бронзовым призёром стал японец
Со Огата с результатом 50,17.

Плавание. Кубок мира – 2026. Третий этап. Астана, Казахстан. 100 м баттерфляй, мужчины:

1. Чэнь Цзюньэр (Китай) — 49,59.

2. Андрей Минаков (Россия) — 50,09.

3. Со Огата (Япония) — 50,17.

5. Евгений Шиловский (Россия) — 50,69.

8. Роман Шевляков (Россия) — 51,35.

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