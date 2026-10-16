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Евгения Чикунова завоевала золото на 200 м брассом на этапе Кубка мира — 2026 в Астане

Евгения Чикунова завоевала золото на 200 м брассом на этапе Кубка мира — 2026 в Астане
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Российская пловчиха Евгения Чикунова завоевала золото на дистанции 200 м брассом на этапе Кубка мира – 2026 в Астане, Казахстан. Россиянка финишировала, показав результат 2.16,57 минуты.

Плавание на короткой воде. КМ-2026. Этап 3, Астана, Казахстан
Женщины. 200 м брасс
16 октября 2026, пятница. 17:04 МСК
Окончено
1
Евгения Чикунова
Россия
2:16.57
2
Тес Схаутен
Нидерланды
+3.84
3
Мона Макшерри
Ирландия
+3.89

На втором месте расположилась представительница Нидерландов Тес Схаутен, которая финишировала с результатом 2.20,41 минуты. Тройку лидеров замкнула спортсменка из Ирландии Мона Макшерри. Она финишировала с результатом 2.20,46. Ещё одна российская пловчиха Эмма Дёмина заняла восьмое место с результатом 2.26,00 минуты.

Плавание. Кубок мира – 2026. Третий этап. Астана (Казахстан). 200 м брасс, женщины:

1. Евгения Чикунова (Россия) — 2.16,57.
2. Тес Схаутен (Нидерланды) — 2.20,41.
3. Мона Макшерри (Ирландия) — 2.20,46.
...
6. Эмма Дёмина (Россия) — 2.26,00.

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