Чикунова получила «королевский бонус» после победы на этапе Кубка мира в Астане

Российская пловчиха Евгения Чикунова получила «королевский бонус» $ 10 тыс. после победы на дистанции 200 м брассом на третьем этапе Кубка мира – 2026 в Астане, Казахстан. Россиянка финишировала, показав результат 2.16,57 минуты. Для неё это третья победа на подобной дистанции.

Ранее Чикунова одержала победу на первом этапе Кубка мира, который проходил в Баку, Азербайджан. Тогда Евгения финишировала с результатом 2.17,20 минуты.

Вторую золотую медаль на дистанции 200 м брассом россиянка завоевала на втором этапе Кубка мира – 2026, проходившем в Ташкенте, Узбекистан. Тогда Чикунова показала результат 2.17,23 минуты.