Чикунова получила «королевский бонус» после победы на этапе Кубка мира в Астане
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Российская пловчиха Евгения Чикунова получила «королевский бонус» $ 10 тыс. после победы на дистанции 200 м брассом на третьем этапе Кубка мира – 2026 в Астане, Казахстан. Россиянка финишировала, показав результат 2.16,57 минуты. Для неё это третья победа на подобной дистанции.
Плавание на короткой воде. КМ-2026. Этап 3, Астана, Казахстан
Женщины. 200 м брасс
16 октября 2026, пятница. 17:04 МСК
Окончено
1
Евгения Чикунова
Россия
2:16.57
2
Тес Схаутен
Нидерланды
+3.84
3
Мона Макшерри
Ирландия
+3.89
Ранее Чикунова одержала победу на первом этапе Кубка мира, который проходил в Баку, Азербайджан. Тогда Евгения финишировала с результатом 2.17,20 минуты.
Плавание на короткой воде. КМ-2026. Этап 1, Баку, Азербайджан
Женщины. 200 м брасс. Финал
01 октября 2026, четверг. 18:30 МСК
Окончено
1
Евгения Чикунова
Россия
2:17.20
2
Мона Макшерри
Ирландия
+1.25
3
Виталина Симонова
Россия
+4.01
Вторую золотую медаль на дистанции 200 м брассом россиянка завоевала на втором этапе Кубка мира – 2026, проходившем в Ташкенте, Узбекистан. Тогда Чикунова показала результат 2.17,23 минуты.
Плавание на короткой воде. КМ-2026. Этап 2, Ташкент, Узбекистан
Женщины. 200 м брасс
08 октября 2026, четверг. 16:51 МСК
Окончено
1
Евгения Чикунова
Россия
2:17.23
2
Тес Схаутен
Нидерланды
+2.84
3
Мона Макшерри
Ирландия
+3.18
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