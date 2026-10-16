Регбист «Лайонс» Эндрюс скончался перед матчем Кубка чемпионов

Регбист южноафриканского клуба «Лайонс» Хайрон Эндрюс скончался утром 16 октября перед матчем Кубка чемпионов с «Ля Рошелью», запланированным на субботу, 17 октября. Об этом говорится в официальном заявлении клуба.

«Мы убиты горем из-за кончины Хайрона. Он был не только одарённым регбистом, но и дорогим членом нашей семьи «Лайонс», недавно присоединившимся к нам в этом сезоне. От имени нашего председателя господина Альтманна Аллерса, совета директоров и всех в «Лайонс» я выражаю глубочайшие соболезнования Мэйглин, их маленьким сыновьям Хендриксу и Эмерсону и всей семье Эндрюс. Мы рядом с ними в их горе и будем помнить Хайрона с большой любовью и уважением», – приводит слова исполнительного директора клуба Рудольфа Страули пресс-служба команды.

31-летний Эндрюс выступал на позиции замка. Ранее он играл за «Шаркс» и «Сейл Шаркс». В текущем сезоне Эндрюс присоединился к «Лайонс».