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Даниил Дубов и Екатерина Лагно выиграли чемпионат России по рапиду

Даниил Дубов и Екатерина Лагно выиграли чемпионат России по рапиду
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В Сочи завершился чемпионат России по быстрым шахматам среди мужчин и женщин. Среди мужчин золото взял набравший 8,5 очка гроссмейстер Даниил Дубов, среди женщин – гроссмейстер Екатерина Лагно, в активе которой девять очков.

В мужском зачёте на втором месте расположился Дмитрий Кокарев. Тройку лидеров замкнул Арсений Нестеров. Как и Дубов, они набрали 8,5 очка – призовые места определялись по дополнительным показателям.

Лагно обогнала по дополнительным показателям женского мастера Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Анну Журову, которая также набрала девять очков и расположилась на втором месте. Замкнула тройку лидеров гроссмейстер Дарья Войт. Она набрала восемь очков и по коэффициенту обошла гроссмейстера Валентину Гунину.

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