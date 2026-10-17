Даниил Дубов и Маргарита Потапова стали чемпионами России по блицу

В пятницу, 16 октября, в Сочи состоялся чемпионат России по блицу среди мужчин и женщин. Среди мужчин золото взял гроссмейстер Даниил Дубов, повторив недавний успех в рапиде. Он набрал 11 очков из 13. Среди женщин победителем стала международный мастер Маргарита Потапова, набравшая 10,5 очка.

На втором месте среди мужчин оказался гроссмейстер Владимир Захарцов – в его активе 10 очков. Тройку лидеров замкнул международный мастер Александр Усов, который набрал 9,5 очка и обогнал по дополнительным показателям четырёх конкурентов.

На одно очко от Потаповой отстала гроссмейстер Екатерина Гольцева, расположившаяся на втором месте. Тройку лидеров замкнула женский мастер Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Мария Першина. Она набрала девять очков и по коэффициенту обогнала четырёх участниц.