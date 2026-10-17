«Силы меня покидали». Корнев — о выступлении на КМ по плаванию на короткой воде в Астане

Трёхкратный чемпион Европы российский пловец Егор Корнев подвёл итоги третьего этапа Кубка мира по плаванию на короткой воде в Астане.

«Астана тяжело мне далась, уже силы меня покидали, но я изо всех сил всё равно старался. Мне грех жаловаться на то, что у меня там что-то не получилось. Просто могу сказать, что, возможно, чем-то недоволен, но жаловаться точно не буду. Считаю, что для старта, на который ехал, просто разогнаться, это более чем пять – пять с плюсом. То есть не всё получилось, но, в принципе, задачу-минимум выполнил. И мы же знаем, что у нас главный старт – чемпионат мира», – приводит слова Корнева ТАСС.

На соревнованиях в Астане Корнев завоевал четыре медали: две серебряные, одну золотую и одну бронзовую.