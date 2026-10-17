15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«Силы меня покидали». Корнев — о выступлении на КМ по плаванию на короткой воде в Астане

«Силы меня покидали». Корнев — о выступлении на КМ по плаванию на короткой воде в Астане
Комментарии

Трёхкратный чемпион Европы российский пловец Егор Корнев подвёл итоги третьего этапа Кубка мира по плаванию на короткой воде в Астане.

«Астана тяжело мне далась, уже силы меня покидали, но я изо всех сил всё равно старался. Мне грех жаловаться на то, что у меня там что-то не получилось. Просто могу сказать, что, возможно, чем-то недоволен, но жаловаться точно не буду. Считаю, что для старта, на который ехал, просто разогнаться, это более чем пять – пять с плюсом. То есть не всё получилось, но, в принципе, задачу-минимум выполнил. И мы же знаем, что у нас главный старт – чемпионат мира», – приводит слова Корнева ТАСС.

На соревнованиях в Астане Корнев завоевал четыре медали: две серебряные, одну золотую и одну бронзовую.

Материалы по теме
Что творит Корнев?! Российский пловец снёс второй мировой рекорд за неделю
Что творит Корнев?! Российский пловец снёс второй мировой рекорд за неделю
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android