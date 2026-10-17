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Пригода заявил, что намерен исправить недочёты перед ЧМ по плаванию на короткой воде

Пригода заявил, что намерен исправить недочёты перед ЧМ по плаванию на короткой воде
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Российский пловец Кирилл Пригода по итогам выступления на Кубке мира по плаванию на короткой воде заявил, что намерен исправить недочёты перед чемпионатом мира.

«Проделана хорошая работа, я всем доволен. Были ошибки, эти ошибки надо исправлять. Впереди чемпионат мира. Надо, конечно, исправлять все недочёты, потому что сотня получилась хорошо, а на 50 и 200 м были заметны пробелы. Этим, в принципе, сейчас и займусь, когда вернусь», — приводит слова Пригоды ТАСС.

Пригода на заключительном этапе Кубка мира в Астане завоевал две серебряные и одну золотую медаль.

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде пройдёт в Китае в декабре.

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