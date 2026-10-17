Пригода заявил, что намерен исправить недочёты перед ЧМ по плаванию на короткой воде

Российский пловец Кирилл Пригода по итогам выступления на Кубке мира по плаванию на короткой воде заявил, что намерен исправить недочёты перед чемпионатом мира.

«Проделана хорошая работа, я всем доволен. Были ошибки, эти ошибки надо исправлять. Впереди чемпионат мира. Надо, конечно, исправлять все недочёты, потому что сотня получилась хорошо, а на 50 и 200 м были заметны пробелы. Этим, в принципе, сейчас и займусь, когда вернусь», — приводит слова Пригоды ТАСС.

Пригода на заключительном этапе Кубка мира в Астане завоевал две серебряные и одну золотую медаль.

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде пройдёт в Китае в декабре.