Мужская сборная России по фехтованию на саблях завоевала бронзу на этапе КМ в Алжире

Российские саблисты завоевали бронзовые медали в командных соревнованиях на этапе Кубка мира – 2026/2027 по фехтованию в Оране, Алжир. В бою за бронзовые медали сборная России (Ярослав Борисов, Павел Граудынь и Кирилл Тюлюков) была сильнее Венгрии со счётом 45:42.

Ранее российские шпажистки завоевали золото в командных соревнованиях на этапе Кубка мира в Касабланке, Марокко, одержав в финале победу над сборной Казахстана (45:42).

Российские спортсмены выступают на турнирах под эгидой Международной федерации фехтования (FIE) с флагом, гимном и другими национальными атрибутами после того, как в июне 2026 года исполнительный комитет организации снял все ограничения с россиян.