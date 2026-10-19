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Мужская сборная России по фехтованию на саблях завоевала бронзу на этапе КМ в Алжире

Мужская сборная России по фехтованию на саблях завоевала бронзу на этапе КМ в Алжире
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Российские саблисты завоевали бронзовые медали в командных соревнованиях на этапе Кубка мира – 2026/2027 по фехтованию в Оране, Алжир. В бою за бронзовые медали сборная России (Ярослав Борисов, Павел Граудынь и Кирилл Тюлюков) была сильнее Венгрии со счётом 45:42.

Ранее российские шпажистки завоевали золото в командных соревнованиях на этапе Кубка мира в Касабланке, Марокко, одержав в финале победу над сборной Казахстана (45:42).

Российские спортсмены выступают на турнирах под эгидой Международной федерации фехтования (FIE) с флагом, гимном и другими национальными атрибутами после того, как в июне 2026 года исполнительный комитет организации снял все ограничения с россиян.

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