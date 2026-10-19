Тадей Погачар назвал главные цели на предстоящий сезон-2027

Пятикратный победитель «Тур де Франс», титулованный словенский велогонщик Тадей Погачар назвал главные цели в предстоящем сезоне-2027, отдельно отметив желание выиграть «Вуэльту Испании».

«Очевидно, чемпионат мира в сочетании с «Тур де Франс» и «Вуэльтой». Мне всё равно когда-нибудь придётся завершить «Вуэльту». Думаю, это и будет моей целью на следующий год», – приводит слова Погачара Eurosport Spain.

Напомним, Погачар ещё ни разу в карьере не побеждал на веломногодневке «Вуэльта Испании». Во время выступления на соревнованиях этого года велогонщик завершил выступление на восьмом этапе после жёсткого падения, в результате которого у Погачара были диагностированы перелом левой ключицы со смещением, а также седьмого шейного позвонка и множественные ссадины на теле.