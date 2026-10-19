Скончался заслуженный тренер РСФСР Владимир Силиванович

Скончался мастер спорта СССР, Заслуженный тренер РСФСР, кавалер ордена Трудового Красного Знамени Владимир Силиванович. Ему было 93 года, сообщает пресс-служба Федерации велосипедного спорта России.

Силиванович считается одним из основоположников омской школы велоспорта. В 1965 году он возглавил кафедру велосипедного и конькобежного спорта Омского государственного института физической культуры (ОГИФК). В 1967 году под его руководством была создана самостоятельная кафедра велосипедного спорта.

Под руководством Силивановича тренировались олимпийский чемпион 1972 года Геннадий Комнатов, чемпион Олимпийских игр 1980 года Сергей Шелпаков, а также чемпионы мира Владимир Соколов и Эдуард Рапп. Кроме того, Силиванович воспитал около 50 чемпионов СССР и более 100 чемпионов России.