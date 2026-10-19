Литва не примет этап Кубка мира по пятиборью из-за отказа пускать российских спортсменов

Международный союз современного пятиборья (UIPM) лишил Литовскую федерацию современного пятиборья права на проведение этапа Кубка мира следующего года в Каунасе, который должен был пройти с 13 по 17 апреля 2027 года.

Причиной решения UIPM назвала действующие в Литве ограничения для российских и белорусских спортсменов. Литовская сторона отказывается допускать их на соревнования, проводимые в стране.

«Сначала нахлынули гнев и разочарование, потому что уже идёт подготовительная работа, мы заключили не один договор с поставщиками услуг. Мы надеялись на простое человеческое участие, но не встретили понимания положения нашей федерации», – приводит слова президента Литовской федерации современного пятиборья Юстинаса Киндериса Sportas24.

В UIPM пояснили, что обязаны соблюдать рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК), согласно которым российским и белорусским спортсменам разрешено участвовать в соревнованиях с национальной атрибутикой и должны быть созданы равные возможности для олимпийской квалификации.