«Духом падать не надо». Мустафина — о выступлении женской команды без лидеров на ЧМ-2026

Тренер сборной России, двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Алия Мустафина высказалась о женской команде без лидеров на чемпионате мира — 2026 в Роттердаме, Нидерланды.

«Самое главное — чтобы они сделали свои программы, показали всё то, что они готовили. Если они это покажут — это будет достойно, а будут достойные выступления — будет и достойное место. Выше головы не прыгнем без сильнейших, но и падать духом тоже не надо», – приводит слова Мустафиной пресс-служба Федерации гимнастики России в официальном телеграм-канале.

Напомним, перед стартом ЧМ трём ведущим российским гимнасткам Ангелине Мельниковой, Виктории Листуновой и Анне Калмыковой было отказано в визах. Они были вынуждены пропустить соревнования.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике — 2026 в Роттердаме, Нидерланды, проходит с 17 по 25 октября. Россияне выступают на турнире в нейтральном статусе.