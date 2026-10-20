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Женская сборная России с третьего места вышла в финал ЧМ-2026 по спортивной гимнастике

Женская сборная России с третьего места вышла в финал ЧМ-2026 по спортивной гимнастике
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В понедельник, 19 октября, в Роттердаме завершилась квалификация женского командного турнира на чемпионате мира 2026 года по спортивной гимнастике. Российские гимнастки квалифицировались в финал командного многоборья с третьего места (163,662 балла).

В состав команды вошли Людмила Рощина, Алёна Глотова, Милана Каюмова, Александра Ануфриева и Елизавета Ус.

Лидером квалификации стала сборная Китая с результатом 164,996, представители США — вторые (164,529).

Спортивная гимнастика. Чемпионат мира — 2026. Роттердам, Нидерланды. Женщины. Командное многоборье. Квалификация:

  1. Китай — 164,996.
  2. США — 164,529.
  3. Россия — 163,662.
  4. Италия — 162,430.
  5. Япония — 161,630.
  6. Франция — 161,430.
  7. Канада — 160,130.
  8. Бразилия — 159,131.

Финал командного многоборья состоится в среду, 21 октября. Соревнования проходят в Роттердаме, Нидерланды, с 17 по 25 октября. Именно на текущем ЧМ будут разыграны первые командные квоты на Олимпийские игры 2028 года.

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