Женская сборная России с третьего места вышла в финал ЧМ-2026 по спортивной гимнастике

В понедельник, 19 октября, в Роттердаме завершилась квалификация женского командного турнира на чемпионате мира 2026 года по спортивной гимнастике. Российские гимнастки квалифицировались в финал командного многоборья с третьего места (163,662 балла).
В состав команды вошли Людмила Рощина, Алёна Глотова, Милана Каюмова, Александра Ануфриева и Елизавета Ус.
Лидером квалификации стала сборная Китая с результатом 164,996, представители США — вторые (164,529).
Спортивная гимнастика. Чемпионат мира — 2026. Роттердам, Нидерланды. Женщины. Командное многоборье. Квалификация:
- Китай — 164,996.
- США — 164,529.
- Россия — 163,662.
- Италия — 162,430.
- Япония — 161,630.
- Франция — 161,430.
- Канада — 160,130.
- Бразилия — 159,131.
Финал командного многоборья состоится в среду, 21 октября. Соревнования проходят в Роттердаме, Нидерланды, с 17 по 25 октября. Именно на текущем ЧМ будут разыграны первые командные квоты на Олимпийские игры 2028 года.