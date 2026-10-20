Российские гимнастки вышли в финал личного многоборья и финалы на отдельных снарядах на ЧМ

В понедельник, 19 октября, в Роттердаме завершилась квалификация на чемпионате мира 2026 года по спортивной гимнастике среди женщин. В финал личного многоборья вышли Алёна Глотова и Людмила Рощина. Также выступления российских гимнасток состоятся в финалах на отдельных снарядах.

Спортивная гимнастика. Чемпионат мира — 2026. Роттердам, Нидерланды. Женщины. Результаты квалификации:

Личное многоборье:

3. Людмила Рощина — 55,098.

9. Алёна Глотова — 53,932.

Разновысокие брусья:

6. Алёна Глотова — 14,400.

9. Людмила Рощина (первая запасная) — 14,226.

Вольные упражнения:

9. Людмила Рощина — 13,266.

Опорный прыжок:

10. Александра Ануфриева (вторая запасная) — 13,799.

Отметим, что Людмила Рощина прошла в финал вольных упражнений, так как от каждой страны допускается не более двух спортсменок. Представительница Канады Габриэль Блэк по итогам квалификации в этом виде заняла шестое место, но оказалась третьей среди своих соотечественниц и не вышла в финал.